İnce: Gizli planım yok
Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler karıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşen Muharrem İnce, çıkan iddiaları yalanladı ve gizli planları olmadığını vurguladı.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu.
CHP'nin karıştığı iddialarına yanıt veren İnce, “Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok” dedi.
NTV
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