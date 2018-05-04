İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasına rağmen adayını ancak bugün açıklayan CHP'de aday Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.
Tanıtım toplantısında konuşan İnce, "Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım" diyerek parti rozetini Kılıçdaroğlu'na teslim etti. Kılıçdaroğlu da İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.
24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yanıtını buldu.
CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy birliğiyle aday olarak belirlendi.
İnce aday olarak belirlenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı yapıldı. Salona İnce ile birlikte gelen Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.
CHP lideri konuşmasının sonunda "Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'yi sahneye davet etti.
NTV
DİĞER HABERLER
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener imzayı attı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için imzayı attı.
Hükümetten CHP adayına ilk tepki
AK Parti hükümetinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için ilk açıklama geldi.
Akşener: Bahçeli bilmediği konuda konuşmasın
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi.
Perinçek: CHP, Amerika'dan talimat aldı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ile ilgili açıklama yaptı.