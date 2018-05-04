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İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım

İnce: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım.18111
  • Giriş : 04.05.2018 / 13:07:00

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasına rağmen adayını ancak bugün açıklayan CHP'de aday Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

Tanıtım toplantısında konuşan İnce, "Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım" diyerek parti rozetini Kılıçdaroğlu'na teslim etti. Kılıçdaroğlu da İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu yanıtını buldu.

CHP'nin kapalı grup toplantısında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, oy birliğiyle aday olarak belirlendi.

İnce aday olarak belirlenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı yapıldı. Salona İnce ile birlikte gelen Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

CHP lideri konuşmasının sonunda "Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'yi sahneye davet etti.

NTV

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