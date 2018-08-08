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İnce, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor

İnce, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor.13963
  • Giriş : 08.08.2018 / 10:50:00

Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluşacağı öğrenildi.

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İmza krizinin yaşandığı CHP'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün cenaze töreni nedeniyle buluşacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin MYK toplantısının ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını kaybeden ağabeyi Ahmet Yaşar'ın Sandıklı Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Cenaze törenine 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve partideki değişim hareketinin başındaki isim olan Muharrem İnce'nin de katılması bekleniyor.

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