İnce, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor
İmza krizinin yaşandığı CHP'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün cenaze töreni nedeniyle buluşacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin MYK toplantısının ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını kaybeden ağabeyi Ahmet Yaşar'ın Sandıklı Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Cenaze törenine 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve partideki değişim hareketinin başındaki isim olan Muharrem İnce'nin de katılması bekleniyor.
SABAH
DİĞER HABERLER
Saadet Partisi kurultayı ileri tarihe erteledi
Saadet Partisi, yerel seçimler nedeniyle 2018'de yapılacak kongreyi ileri bir tarihe erteledi.