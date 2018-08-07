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İnce: Kimse partiden ayrılmasın

İnce: Kimse partiden ayrılmasın.13963
  • Giriş : 07.08.2018 / 17:32:00

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde istediğini elde edemeyen CHP'de işler karıştı. Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, olağanüstü kurultay ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

CHP'li İnce, "Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın" açıklaması yaptı.

CHP'de kurultay tartışması devam ediyor.

CHP'li Muharrem İnce resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Kimse partiden ayrılmasın" mesajı verdi.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

NTV

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