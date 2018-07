İnce: Koltuğa yapıştı

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Genel Seçimleri'nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi fena karştı. Son olarak Muharrem İnce'den çok sert bir açıklama geldi.CHP'deki kurultay tartışmaları sürerken Muharrem İnce, Twitter'dan yazdığı mesajda ''Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor'' dedi.İnce, Twitter hesabından CHP 'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.İnce, mesajında ''Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında'' ifadelerini kullandı.HÜRRİYET