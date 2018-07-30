İnce: Koltuk derdinde değilim
24 Haziran'da CHP'nin adayı olarak yarışan Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına değindi ve koltuk derdinde olmadığını Türkiye derdinde olduğunu söyledi.
CHP'de, 24 Haziran seçiminin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında sona gelindi.
Parti içi muhalefetin imza toplama süresi bugün saat 17.30'da sona erecek.
Bütün delegeleri bugün notere gidip olağanüstü kurultay için imza vermeye davet eden Muharrem İnce noter çıkışında bir açıklama yaptı.
İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
''Noterde bir taahhütname imzaladım genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma önümüzdeki Cumhurbaşkalığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemezsen 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. 51 günde yüzde 31'e yakın bir oy aldık. Bunu 500 günde yapmak lazım. Örgütü hazırlamak lazım. Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı sivil toplum örgütlerinin oy kullanacağını baroların, odaların belki de CHP'nin adayını destekleyecek başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve kendim de aday adayı olacağım. Koltuk derdinde değilim Türkiye derdindeyim. Zafer hazırlıktır diyorum hep. Seçime 50 gün kala çık gel bizim adayımız ol denince olmuyor bu. Uzun süreli bir hazırlık lazım. Tıpkı Mustafa Kemal Paşa'nın Gediz'de Kütahya'da Eskişehir'de yenilip orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip büyük bir hazırlık yapıp daha sonra büyük taarruzla birlikte kazandığı gibi bu zaferin mümkün olacağını ama iyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum. Sayın genel başkanımızı da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı önümüzde 5 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı da kesin gibi olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz memleket.''
NTV
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