İnce: Milletvekili sayısı düşecek

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP 'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklamada bulunarak, “4 Mayısta aday oldum. Önce gittim sayın Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. Sonra Erdoğan'a gittim başarılar diledim. Saklım gizlim yok milletin gözünün önünde yaptım" dedi.CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen İnce, HDP 'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon programında ekonomi tartışmaya çağıran İnce, “ Yalova 'da bir pazarcı abla bana telefon açıyor. Dedi ki 'Muharrem bey ofisine geldim seni bulamadım' dedi. Ofisimden çıktım telefonda söyle dedim. Bana söylediği şey şu: 'Telefonda konuşamam telefonlar dinleniyor' dedi. Türkiye'yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız. Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendim. Hakkari 'den, Artvin 'de, Muğla 'dan, Kırklareli 'nden seslendim. Şimdi de evinin dibinden sesleniyorum. Erdoğan sen dünya liderisin Erdoğan sen çakma dünya liderisin. Ben ustayım diyorsun bana da çırak diyorsun. Dilin kemiği yok ama sana evinin dibinden sesleniyorum. Sende şu kadar yürek varsa sene şu kadar bilgi varsa çık televizyona seninle sadece ekonomi konuşacağız. Hani sen dünya lideriydin niye gelemiyorsun. Üsküdarlılar Erdoğan'la aynı şehirde yaşıyorsunuz televizyonda benim karşıma çıksın mı? Bak Üsküdarlılar seni istiyor Erdoğan korkma ben adam yemiyorum gel ama ben ekonomi tartışamam diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma arkamdan konuşuyorsun siyaset er meydanı işidir. İstediğin kanalda gel ekonomi tartışalım” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörü istismar ettiğini ileri süren İnce, “Terörü istismar ediyorsun. Bir gün savaş diyorsun bir gün barış diyorsun. Asfaltların altına bomba döşenirken seyrediyorsun. Sonra şehit babası oluyorsun bazen idam diyorsun bazen İmralı ile Kandil arasında postacılık yapıyorsun. Erdoğan, bu iş ciddi bir iştir deneme yanılma yöntemiyle terörle mücadele yapılmaz. Burası deneme tahtası değil. Ben bu işi çözeceğim gölümü koyarak yüreğimi koyarak çözeceğim” diye konuştu.HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklamada bulunan İnce, “Bana diyor ki Demirtaş'la görüştü diyor. Anlatayım size; 4 Mayıs'ta aday oldum. Önce gittim sayın Akşener'e başarılar diledim. Sonra Temel Karamollaoğlu'na gittim başarılar diledim. Sonra Demirtaş'a gittim başarılar diledim. sonra Erdoğan'a gittim başarılar diledim. Saklım gizlim yok milletin gözünün önünde yaptım. Herkesin gözünün önünde yaptım. Sonra dedim ki millet barışsın, topum barışsın, toplum uzlaşsın.. Sonra gittim 4 adayın hesabına beşer yüz lira para yatırdım. Amacım milleti barıştırmak. Amacım bir büyük şemsiye altında toplanmak. Amacım uzlaşma. Şimdi gelmiş diyor ki Demirtaş'a gitti. Ben birine gideceğim zaman sana mı soracağım. Sen kimsin? Evet gittim Akşener'e de gittim Temel beye de gittim Demirtaş'a da gittim Erdoğan, Türkiye için milletimiz için sana bile geldim” ifadelerini kullandı.İnce, sözlerine şöyle devam etti:“Diyarbakır'a gittim. Miting yaptım. Herkesin elinde Türk bayrağı vardı. Meydanlara çıktı dedi ki: 'İnsanların elinde Türk Bayrağı yoktu' herkesin elinde Türk Bayrağı vardı. Diyor ki: Meydana gelenler HDP 'liydi. Nereden anladın kavun mu kokluyorsun nereden anladın. MİT bana öyle bilgi verdi diyor. MİT'e bak. MİT meğer Milli İstihbarat Teşkilatı değilmiş Muharrem'i izleme teşkilatıymış. MİT'in görevi bu mu? Bu kurumların hepsini yeniden yapılandıracağız. Generaller siyasilerin iftar sofralarında yalakalık yapmayacak. Danıştay üyeleri siyasi tweet atmayacak MİT kimsenin özel hayatını incelemeyecek. Görevini yapacak. Bombalar patlıyor insanlar ölüyor. Siz ona bakacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim MİT eksik bilgi vermiş. Diyarbakır 'da meydanda çok sayıda AK Partili kardeşim vardı.”CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak "Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz" diye konuştu.Beykoz'un tapu sorununu çözeceğini söyleyen İnce, "Yurtlarda olan kimsesiz çocuklarımız var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin gözetiminde. 81 milyonluk bir devletiz biz. Bu çocuklar benim içimi acıtıyor. Bu çocuklar 18 yaşını doldurunca sokağa bırakılıyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım. O çocukları sokağa bırakmayacağım. Eğer 81 milyonluk Türkiye'de 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak, yazıklar olsun bize. Bunu hemen yapacağım. Nasıl ki Beykoz'un imar sorununu, yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim" dedi.600 milletvekili sayısını eleştiren İnce, "Referandumda çok anlattık olmadı. Milletvekili sayısı. Çok yanlış. Türkiye 80 milyon. Milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon. Milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon. Milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var. Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz" diye konuştu.Beykoz'da vatandaşlara seslenen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim otobüsü çamura saplandı. Gençlerden otobüsü itmeleri için yardım isteyen İnce, zaman zaman sinirlendi. Otobüs çamurdan kurtarılamayınca başka bir araca binen İnce, diğer programına geçti.Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Çayırına gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, vatandaşlara hitap etti. Otobüsün üzerinde yaptığı konuşmanın ardından tekrar içeri girerek vatandaşları selamlayan İnce, bir diğer programına gitmek üzere Beykoz'dan ayrılmak istedi. Ancak bu sırada çamura saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Bunun üzerine eline mikrofonu alarak gençlere seslenen İnce, otobüsü kurtarmak için yardım isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.Çok sayıda partili otobüsün arkasına geçerek, itmeye başladı. Ancak ittikçe çim alana daha da saplanan otobüs, bir türlü hareket ettirilemedi. Otobüs geriye kayması üzerine doğru kayınca partilileri uyaran İnce, mikrofonu bir an olsun elinden bırakmadı. Otobüs bir türlü yerinden hareket etmeyince sinirlendiği gözlenen İnce, otobüs önünde biriken kalabalığa, "Bakın mitingimiz var otobüs battı buraya çıkmamız lazım, kenara çekilirseniz çıkarız" diye seslendi. Muharrem ince kalabalığın bir türlü dağılmaması üzerine ise "Gençler işe yaramak istiyorsanız gidin arkadan öne doğru itin" uyarısında bulundu.Partililerin kurtarma çalışmaları sırasında sallanan otobüs, renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Tüm çabalara rağmen saplandığı çamurdan kurtarılamayan otobüsten inen Muharrem İnce, diğer programına yetişmek üzere özel bir minibüse binerek Beykoz'dan ayrıldı.