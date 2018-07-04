İnce: MYK'dan farklı sonuçlar çıkabilir
Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce'den yarın gerçekleştirilecek MYK ile ilgili açıklama geldi. İnce, toplantıdan farklı sonuçlar çıkacağını söyledi.
Erzurum’da konuşan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ben bir yere gitmedim. Bu, birinci raunttu. Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi. Yarınki MYK toplantısını işaret eden İnce, "Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar" ifadesini kullandı.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığını ziyaret için parti binasına gelişinde, aynı binada bulunan MHP İl Başkanlığına na girdi.
Buradaki MHP'liler ile selamlaşan İnce, daha sonra beraberindeki partisinin Yalova ve Bolu milletvekilleriyle CHP Erzurum İl Başkanlığına geçerek, CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'u makamında ziyaret etti.
İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinerek, bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirtti.
Kampanyadaki sloganlarının "Herkesin cumhurbaşkanı" olduğunu hatırlatan İnce, "Hepinizin Cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum'dan başladık" diye konuştu.
Kampanyadan önce ve kampanya sırasında Erzurum'a gelemediğini vurgulayan İnce, şunları söyledi:
"Onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. 68 vilayete gidebildik. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var, yüzde 9,9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin Erzurum'dan bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9'da kalmak beni üzdü. Mutlaka Erzurum'da barajı geçeceğiz ve bir sonraki toplantımızı tabii ki Cumhurbaşkanı olarak Erzurum milletvekilleri ile yapacağız. Türkiye, okul öncesi çocuklarına sahip çıkamayan bir ülke, okuldaki çocuklarını da yerleştirmeyen bir ülke. Yani okul öncesindeki çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor. Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu bir dönemde çözüm ve çare olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz."
Erzurum'dan 9 Eylül'de kampanya başlatacağını aktaran İnce, "Bu kampanyanın ilk açılışını Erzurum'dan yapıyorum. Bu kampanya Türkiye'yi gençlerle yönetelim kampanyası. CHP'nin şu anda 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar bir yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18-35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genç hedefini başaracağız. Yani 15 milyon oy aldık. hedefimiz 30 milyon oydur. Onun için genç kardeşlerime Erzurum'dan sesleniyorum. 9 Eylülde kampanyayı başlatacağız. Bir yıl içerisinde üye sayısını iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de 15 milyonu 30 milyon yapacağız. Allah'ın izni ve milletin isteğiyle bu işi başaracağız" diye konuştu.
"BAŞBAKAN ZATEN FİİLEN YOKTU"
Muharrem İnce, bir gazetecinin Bakanlar Kurulunun yetkilerinin cumhurbaşkanına devredilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine, "Zaten öyle değil miydi? Türkiye'de tek adam değil miydi? Bütün yetki onda zaten. Başbakan zaten fiilen yoktu. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, her şey o, kekçi o, kıraatçi o" ifadelerini kullandı.
"GİZLİ AJANDAM YOK"
Bir gazetecinin "CHP'nin karıştığı söyleniyor, CHP karıştı mı" sorusu üzerine İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok."
Muharrem İnce, bir gazetecinin "Perşembe günü CHP MYK toplanacak, olağanüstü kurultay çağrısı bekliyor musunuz?" sorusu üzerine de "Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerinindir" yanıtını verdi.
"BAKARSIN SEÇİM İKİ SENE SONRA OLUR"
İnce, CHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yürüyerek İYİ Parti İl Başkanlığına geçerken vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan İnce, kendisini karşılamalarından ötürü İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti.
İnce, "Erzurum'a gelince CHP'den sonra size de uğramak istedim. Çok naziksiniz, sağ olun kabul ettiniz. Geçmiş bir kampanyayı bitirdik ve önümüzdeki süreçte sizlere de başarılar diliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve sizlerle görüşmek sohbet etmek istedik." diye konuştu.
Ziyarette, İYİ Partili bir kişinin "Sizi Erdoğan'a rakip olarak görüyorduk ne oldu da bizim ülkemiz elimizden kaydı gitti" sorusuna İnce şu yanıtı verdi:
"Birincisi ülke elimizden kayıp gitmedi onu düzeltelim, ülke hepimizin ülkesi. İkincisi, siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Hepimizin Cumhurbaşkanı olarak yola çıktık. CHP'nin adayıydım, tabi ki CHP''nin milletvekilleri oy birliğiyle beni aday gösterdiler ve 41 yıl sonra yüzde 30 barajını geçtik. Bunu başaracağız, hep birlikte başaracağız."
“YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM”
İnce, 24 Haziran seçimlerine işaret ederek, "Ülke elimizden kayıp gitmez, ülke bizim ülkemiz, hepimizin ülkesi, ben buradayım, yani bir yere gitmedim. Bu birinci raunttu, devam edeceğiz, daha buradayım. Yeniden Cumhurbaşkanı adayı mısın evet yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım" diye konuştu.
"YARIN BELKİ FARKLI SONUÇLAR ÇIKAR"
Muharrem İnce, Erzurum'un Çat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı da makamında ziyaret etti.
Basın mensuplarınca, Kılıçdaroğlu'nun bir basın kuruluşuna "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var." şeklindeki açıklamaları hatırlatılan İnce, şöyle konuştu:
"Bakarız. Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde kendisiyle konuşurum, açıklamalar yaparız."
ATATÜRK EVİNE ZİYARET
Muharrem İnce, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek kent merkezindeki Atatürk Evi'ne geçti.
Atatürk Evi'ni ziyaret eden İnce, burada Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisini izledi.
Ziyaret sırasında Atatürk Evi önünde toplanan partililer, İnce'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bazı gençler de İnce ile özçekim yaptı.
NTV
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