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İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri için açıklama

İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri için açıklama.19842
  • Giriş : 25.06.2018 / 13:11:00

Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı' sözleri için açıklama geldi.

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Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı 'Adam kazandı' mesajı için açıklama geldi.

FOX TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine SMS ile cevap vererek 'Adam kazandı' yazdığını söylemesi üzerinde Muharrem İnce bugün bir açıklama yaptı.İnce mesajla ilgili "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim" dedi. İnce'nin bu açıklamasının hemen ardından İsmail Küçükkaya'da sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak 'Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?' ifadelerini kullandı.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını Whatsapp üzerinden yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak yarın (pazartesi) açıklama yapacağını duyurdu.

Öte yandan Halk TV'de yayın yapan Şaban Sevinç de izleyicilerine benzer bir Muharrem İnce mesajı aktardı. Sevinç, İnce'nin kendisine 'Seçim adil değildi ancak Erdoğan kazandı' dediğini aktardı.

İNCE'DEN AÇIKLAMA: ONU HABER YAPACAĞINI TAHMİN ETMEDİM

Basın toplantısı yapan Muharrem İnce, basın mensuplarının 'Adam kazandı' mesajının sorulması üzerine şunları söyledi: "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, bir hata yaptım o konuda. Özür diliyorum o konu için."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA DA AÇIKLAMA YAPTI

Muharrem İnce'nin açıklamalarının ardından Gazeteci İsmail Küçükkaya da yanıt verdi. Küçükkaya'nın mesajları şöyle:

"Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye. İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi?

Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir. Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.

Ayrıca... İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. “Off the record” (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği herşey -o uyarıyı yapmadığı sürece/ haberdir.

İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi."

HÜRRİYET

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