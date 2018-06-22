İnce'nin mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapalı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Cumartesi günü saat 13.00'daki miting için saat 08.00'dan itibaren miting bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi.
NTV
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