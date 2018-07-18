İnce'nin oyları Kılıçdaroğlu'nu geçti
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası karışan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce'nin oyları Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçti.
CHP’de genel başkan değişimi isteyen muhalifler, olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla ilk gün 353 imza toplarken, bu rakamın ikinci gün Muharrem İnce’nin 36. Olağan Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı 447 oyu geçerek, 466’ya ulaştığı belirtildi. ‘Değişim ve dönüşüm kurultayı’ adı verilen olağanüstü kurultayın toplanması için 634 delegenin imzası gerekiyor. CHP’de lider değişiminin oylanacağı olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı 13 gün sonunda belli olacak.
CHP Genel Merkezi yöneticileri ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Genel Merkez yöneticileri delegeleri arayarak olağanüstü kurultay konusunda nabız yokluyor. Kurultay delegelerinin, ‘yerel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte değişime sıcak bakmadığını’ savunan CHP yönetimi, olağanüstü kurultay talep eden muhalafeti ‘hoşnutsuzlar hareketi’ olarak adlandırırken, kurultay isteyenlerin çoğunun milletvekili listelerinde yer alamayan küskünler olduğunu belirtiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İnce’ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza toplamalarına ilişkin, “Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir”
HÜRRİYET
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