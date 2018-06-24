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İnce'nin sandığında Erdoğan kazandı

İnce'nin sandığında Erdoğan kazandı.19338
  • Giriş : 24.06.2018 / 19:15:00
  • Güncelleme : 24.06.2018 / 19:21:14

Muharrem İnce'nin oy kullandığı seçim sandığından Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de oy kullandığı sandıktan Erdoğan'ın zaferle çıktığı öğrenildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23,  Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN ÇIKAN SONUÇ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı.

Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı. Sandıktan 2 oy da boş çıktı.

MERAL AKŞENER'İN SANDIĞINDAN ÇIKAN SONUÇ

Meral Akşener'in  kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e  32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

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Muharrem İnce'den çok suçlam

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