Facebook Twitter Rss

Muharrem İnce: Partide olanları anlatamam

Muharrem İnce: Partide olanları anlatamam.15462
  • Giriş : 02.08.2018 / 09:11:00
  • Güncelleme : 02.08.2018 / 13:06:48

CHP'li Muharrem İnce, parti içinde yaşanan gerilimi anlattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arayı bozan ve kurultay tartışması başlatan Muharrem İnce, parti içinde yaşananları dışarıya anlatsa herkesin şoke olacağını söyledi.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olağanüstü kurultay ve imza tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnce, delegelere yönelik baskı, tehdit ve 'başka şeyler' olduğunu söylerken "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan İnce2nin açıklamaları şöyle:
– Olağanüstü kurultay için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı. Bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var.

'TEKLİFLER HAVADA UÇUŞUYOR'

– Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. ‘İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor.

'PARTİYİ YIPRATMAK İÇİN SÖYLEMİYORUM'

– Örnek vereyim: Eskişehir'de parti delegemiz Betül Duman baskılar yüzünden partiden istifa etti. Delege Kemal Yavuz'un son 10 gün içinde bir yakını Odunpazarı Belediyesi'nde işe girdi mi? Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum.

– Siyasi Partiler Kanunu diyor ki: Olağanüstü kurultay isteyenlerin sayısı delegelerin 4'te 1'inden az olamaz. Bu durum CHP'de farklı. CHP delegesinin yüzde 50 artı 1'inden fazla imza toplanması gerekiyor. 623 olunca kurultay toplanacak, 621 olunca toplanmayacak mı? Unutmayalım bu siyasal kurultaydır. Herkes imza sayısına takılıp kalıyor.

'BÜTÜN PARTİLER KURULTAY YAPIYOR'

– Bana dönük eleştiriler arasında, ‘Yerel seçimler var. Olağanüstü kurultayın sırası mı?' var. İYİ Parti'nin önünde seçim yok mu? Olağanüstü kurultaya gidiyor. AKP'nin, Saadet Partisi'nin önünde seçim yok mu? Kurultay yapıyorlar. Biz neden yapamıyoruz?

'YENİLENELİM, GELİŞELİM, BAŞARILI OLALIM'

– Söylenen şu: ‘CHP yerel seçimde başarısız olacak, bekle, seçimden sonra genel başkan olursun.' İyi de, yerel seçimde niçin başarısız olalım? Yenilenelim, gelişelim, başarılı olalım.

– Bana dediler ki ‘Cumhurbaşkanı adayımızsın.' Bana cumhurbaşkanlığını teslim ediyorlar ama partiyi teslim etmiyorlar. Parti, Türkiye'den daha mı değerli?

– Şunu da söyleyeyim: Asla partiyi mahkemelerde süründürmeyeceğim. Öyle bir derdim yok. Ben CHP'ye bir yol sunuyorum.

'BEN YANLIŞI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM'

– Benim derdim koltuk değil. Ben bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Bu yerel seçimlerde kamyon duvara çarpacak. Uyarı görevimi yapıyorum.

‘1000 OY ALIRIM'

– Önceki kurultayda aday olduğumda, 126 imzayı bulup bulmadığımın tartışması yapıldı. Hatta 20 oyun bana sayılması için sözde kıyak yaptılar.

– 126 oy tartışmasının yapıldığı zaman ben delegelerimizden 447 oy aldım. Şimdi, 600 delegemiz adaylığım için imza verdiyse. Alacağım oy sayısı bin civarındadır. Bunu onlar da biliyor.

Yaptırım uygulanan Gül'den ilk açıklama

ABD: Yaptırımlar Bruson serbest kalınca bitecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü.

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi açıkladı

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi açıkladı

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi, Hulusi Akar ile ilgili açıklama yaptı.

 

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı.

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne sert çıktı.

 

Akşener'den flaş adaylık açıklaması

Akşener'den flaş adaylık açıklaması

Akşener'den adaylık konusunda önemli bir açıklama geldi.

Kabine 2. kez toplanıyor

Kabine 2. kez toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında 2. kez toplanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya