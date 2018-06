İnce: Seçilirsem 100 TL zam yapacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de yaptığı açıklamasında yardımları keseceği iddiasına yanıt verdi ve seçilirse yardımları kesmek yerine 100 TL zam yapacağını söyledi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde, bir siyasetçinin "Meydanlar doluysa sevinebilirsin, balkonlar doluysa işler iyi demektir, çatılar da doluysa kazandın demektir" dediğini anlattı.Bir değişimin karşısına çıkanın mutlaka yok olduğunu savunan İnce, şöyle devam etti:"Bir değişim rüzgarı bu, tepeden tırnağa bir rüzgar bu, bir halk hareketi bu, oldu bu iş, oldu bu iş. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle yorgun adam gidecek, Türkiye'nin başına taze bir kan gelecek. 48 gündür, meydanlardayım. 104. mitingimiz bu, yarın İzmir 105, öbür gün Ankara 106 ve cumartesi son İstanbul ile bitiriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir bu 3 miting için medyaya bir çağrıda bulunuyorum ve vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Ben konuşurken benim mitingimi kestiniz, aday olmayan Binali Yıldırım'a bağlandınız. Binali Yıldırım aday değil, başbakanlık ortadan kalkıyor, yok. Cumhurbaşkanı adayını kesip Binali Yıldırım'a bağlandınız. Erdoğan şimdi Mardin'de saatlerdir mitingini bekletiyor. Niye? Ben başlatayım hemen sahneye çıkacak beni göstermeyecekler, onu gösterecekler. Bu nedir biliyor musunuz? Tarzan zorda, Tarzan zorda..."Medyaya seslenen İnce, "Televizyonları uyarıyorum, bakın 104 mitingimde yanlış yaptınız, şimdi geriye kaldı 3 büyük kentin mitingi. Ben de meydanlara gönlünü koyan, yüreğini koyan, beni dinlemeye gelen vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer aynı numarayı İstanbul, Ankara, İzmir'de de yaparlarsa miting meydanından kanalların önüne gideceğiz hep birlikte. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Manşet atan Erdoğan, televizyonlara program yapan Erdoğan, manşetlere direne direne gelen ben. Saraylı Erdoğan, devletin uçağıyla gezen Erdoğan, devletin parasını harcayan Erdoğan, milletin parasıyla miting yapan ben." ifadesini kullandı.İnce, bu seçimin saraylılarla milletin evladı arasında geçeceğini iddia etti.Türkiye'nin dış politikasını da eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kavgalı olmadığımız kimse yok, 4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 40 milyar dolar para harcadık. Neden? Erdoğan'ın kaprisleri yüzünden, kişisel kavgası yüzünden, Esad ile kavgası yüzünden ama bizim paralarımız gitti. 'Rus uçağını düşürdük' dedi, 'Ben talimat verdim' dedi sonra vazgeçti, 'Davutoğlu yaptı' dedi sonra 'Hava kuvvetleri komutanı yaptı' dediler sonra pilota kadar geldi iş. Türkiye'nin el atıp da bozmadıkları hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyini bozdular. Şimdi bu bizim yeni dönemde Türkiye'yi yeniden toparlamamız lazım yeniden."Bu seçimin Türkiye'deki diğer seçimlerden farklı olacağını ifade eden İnce, Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda AK Partililerin de kazanacağını söyledi.Gelir adaletsizliğine son vereceklerini, işsizliği yüzde 5'in altına düşüreceklerini, turizmde 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefini milletin önüne koyacaklarını anlatan İnce, "Benim cumhurbaşkanlığım, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına benzemeyecek. O camdan konuşacak ben küçük notlar alıp candan konuşacağım. Kimseyi ayırmayacağım, kimseyi kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Saraylarda yaşamayacağım." diye konuştu.Hakkını bilen, haddini bilen, halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağını aktaran İnce, "Belki duymamıştır aramızda kalsın size bir şey söyleyeyim. Söz mü? Aramızda kalsın ama Erdoğan benimle televizyona çıkmaya korkuyor, mesela bir kere daha söyleyeyim belki siz buradaki AK Parti teşkilatına haber bırakırsanız da belki kabul eder. Erdoğan diyor ya 'Ben ustayım, dünya lideriyim' diyor ya bence çakma bir dünya lideri o. Gerçekten dünya lideri olsa bunu kabul eder. Ben diyorum ki Erdoğan'a istediğin bir televizyonda, istediğin bir saatte, gel seninle ekonomi tartışalım, hadi gel yüreğin varsa gel, bilgin varsa gel, cesaretin varsa gel Erdoğan." ifadesini kullandı.İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıraathane projesini de eleştirdi.İnce, Erdoğan'ın kendisinin Niğde ziyareti sırasında şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmediğini söylediğini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:"(Fatiha okumasını biliyor musun?) diyor. Şu fotoğrafı (ekrana İnce'nin Halisdemir'in mezarı başındaki fotoğrafını yansıtılıyor) gösterin. Evet, Erdoğan, senin yanından FETÖ'cüler hala gitmemiş, FETÖ'cüler seni kandırıyor, yanındaki FETÖ'cülere dikkat et. Bak sana yalan söylüyorlar. Fatiha okumasını bilmiyor derken ayıp ediyorsun, iki dakikalığına delikanlı ol. Ayıp ediyorsun. Senin derdin Fatiha değil, senin derdin ayet değil, senin derdin Kuran-ı Kerim değil, senin derdin ayet olsa Fatiha olsa Kuran-ı Kerim olsa 'Bakara makara' diyen adamı tutup kulağından atardın partiden, hadi oradan."İnce, kimseye yalan söylemediğini, 5 vakit namaz kılmadığını ancak 15 yaşından beri cuma namazına gittiğini yineledi.Okul müdürlerine talimat verildiğini iddia eden İnce, "Okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, o attığınız tweetleri, attığınız mesajların hepsini biliyorum. Siz gidin önce çocukların okullarda temiz tuvaletlere girmelerine bakın, nitelikli okul niteliksiz okul ayrımına bakın. Kimsiniz siz? Valiler, kaymakamlar... İçlerinde namuslu, dürüst, Cumhuriyetçi kaymakamlar da var, haber veriyorlar. Meydanlarda geziyorlar sanki AKP'nin il başkanı, Tayyip Erdoğan'ın yaverleri gibi çalışıyorlar. Her birinizi bir kenara not ediyoruz, merak etmeyin, zamanı gelecek hepsinin hesabını soracağız hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.İnce, 2002'den beri 16 yıldır mecliste olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden 5 ay sonra meclise geldiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise gelir gelmez "Milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak" dediğini aktaran İnce, şöyle devam etti:"Alkış, kıyamet kopuyor. 'Ben Keçiören'de bir apartman dairesini gidiyorum.' dedi. Aynen yaptı da bunu. Herkes şoklarda. Keçiören de bir apartman dairesine gitti. 1-2 sene geçti mütevazı bir hayattan sıkıldı. Sonra gitti kendine bin 150 odalı bir saray yaptırdı. Sonra İstanbul'da 5 saray. Sonra Marmaris'te yazlık saray. Sonu gelmiyor. Onun için millete hayır gelmez. 'Rizeliyim diyor.' doğru Rizeli. Ama Rizelinin siyah çayını içmiyor. Kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Mesela 2002'de dostum, arkadaşım, kardeşim dediği insanlar vardı. Şu anda yanında hiç kimse yok. 2002'de yola çıktıklarından bugün yanında kimse yok. Yine artık Erdoğan heyecanını yitirmiş. Yorgun bir adam. Siyaset insana dokunma sanatıdır. Artık dokunamıyor, anlayamıyor halkı."İnce, 104 miting yaptığına işaret ederek, "O da 30 civarında miting yaptı. Yorgun adam için iyi bir miting. Mesela meydanlarda dolar, avro, ekonomi dediğini duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Bunları konuşmuyor? Ne diyor milleti bölecek olan ne varsa onları söylüyor. Ama ekonomiye bir türlü sıra gelmiyor. Bunları konuşmuyor, konuşamıyor. Hayalleri yok gelecekle ilgili." ifadesini kullandı.Şiir kitabıyla ilgili eleştirilere değinen İnce, şöyle devam etti:"Benim 30 sene önce yazdığım şiir kitabını almış 'Bak burada müstehcen sözler var.' diyor. Bak Erdoğan, ben senin gibi bir adam değilim. Ben ne diyorsam o. Sen merak ediyorsan, o şiirleri ben yazdım kardeşim ben. İtirazın mı var? Ben o şiir kitabıyla okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Şiir bu şiir. Sen şiirden anlamıyorsan ben ne yapayım. Gitmişler 25 sene önce bir dershanenin ortağıyım 'Vay prim ödedi mi? Ödemedi mi? Ceza kesildi mi? Kesildi. Cezayı ödemiş miyim? Ödemişim. Sana ne? Trafik cezası gibi bir şey. Ne olmuş yani."Yardımları keseceği iddialarını yalanlayan İnce, "Son günlerde yeni bir yalana başladılar. Yoksul vatandaşlarımıza yardımlar var, bunları ben kesecekmişim. Söz veriyorum Allah'ın izniyle seçileyim, 100 gün içinde 100 lira zam yapacağım."Mersin'de 250 bin, Türkiye'de ise 4 milyon Suriyelinin bulunduğunu aktaran İnce, hemen Suriye'ye büyükelçi atayacağını belirtti.İnce, Türkiye'de ve bölgede barışı sağlayacağını, Suriyelileri güle oynaya, davul zurnayla memleketlerine göndereceğini söyledi.Yargı düzelmeden, ekonominin düzelemeyeceğini belirten İnce, "Bu 'ananı da al git' diyenlere kekini de al git diyoruz, bu 'ananı da al git' Mersin'de olmuştu, doğru, burada olmuş. Evet sandığın başına hepiniz anınızı da alın gelin, hep beraber gelin." ifadesini kullandı.Medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacaklarını aktaran İnce, "Bugün, Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapıyorlar yarın bana yaparlar. Ben istemiyorum, benim ülkemde bağımsız, tarafsız bir medya olsun. Eleştirsinler ne var bunda? Eleştirecek ki ben de hatalarımı göreceğim. Yasal düzenlemeler yapacağız medyayla ilgili. Mesela şu TRT var ya TRT, TRT hepimizden vergi alıyor ama sadece Erdoğan'ı gösteriyor." diye konuştu.İnce, konuşması sırasında kendisine seslenen bir kişiye, "TRT'yi sat diyorsun. Bakacağız. İyi müşteri çıkarsa bakarız. Bir şeye yaramıyor zaten." karşılığını verdi.Türkiye'deki Sünnilerin, Alevilere haksızlık yaptığını iddia eden İnce, şu görüşlere yer verdi:"Yani şöyle bir şey olamaz, Aleviler vergi veriyor mu? Veriyor. Askere gidiyor mu? Gidiyor. Şehit oluyor mu? Peki camilerin imamlarına devlet yardım ediyor da cemevlerine niye etmiyor? Bu haksızlık bu haksızlığı gidermek için Alevi olmak gerekmez, insan olmak yeterlidir. 100 gün içinde size söz veriyorum Cemevlerinin statüsünü halledeceğiz."Kimsenin inancına, cinsiyetine, 'sağcı mı solcu mu, başı açık mı kapalı mı" diye bakmayacaklarını belirten İnce, "Başörtüsü takmak istiyorsun, kamuda takabilecek miyim? Tabi takacaksın. İster sokakta tak, ister okulda tak, ister devlet dairesinde tak, nerede istiyorsan orada tak. Böyle bir derdimiz yok. Kendini kullandırma başörtülü kardeşim, kendini onların oyları için kullandırma, böyle bir derdim yok namus sözü şeref sözü yok böyle bir dert." ifadesini kullandı.İnce, seçilmesi halinde AB ile müzakerelere hemen başlayacağını, cumhurbaşkanı olunca Avrupa'daki bütün başkentleri gezeceğini bildirdi.Seçimi kazanacağına inandığını aktaran İnce, "Kazanacağımı nereden anlıyorum biliyor musunuz? Dünyada 200 ülke var, bunların 50 tanesi güçlü ülke. Bu 50 ülkenin hemen hemen hepsinin büyükelçisi benimle görüşmek istedi. Buradan anlıyorum. Yine bir şey daha söyleyeyim size. Tabi bu görüşmelerde gidip de Türkiye'yi, Erdoğan'ı kötüleyecek halim yok. Bu görüşmelerde ne anlattım? 'Özgür bir Türkiye kuracağız' dedim. 'Demokrasiyi kökleştireceğiz, Türkiye'yi kalkındıracağız' dedim. 'Yolsuzluklara son vereceğiz' dedim." dedi.İnce, konuşmasında vaatlerini anlatmaya devam ederek çocuk bezindeki KDV'yi indireceğini vadetti.Kazanması halinde enflasyonun ve doların düşeceğini, devletin kemer sıkacağını, Suriyelilerin evlerine gideceğini belirten İnce, özgür nesil yetiştireceklerini söyledi.İnce, seçim günü sandıklara sahip çıkılmasını isteyerek, kendisinin de Yalova'da oy kullandıktan sonra Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna gideceğini bildirdi.İnce, miting esnasında gazetecileri bulundukları platformdan indirmeye çalışan kişileri uyararak, "Bir şey yok orada medyayla kavga etmeyin. Ben ediyorum zaten patronlarıyla. Onlar emekçi. Oturacaklar görevini yapacaklar. Sorun yok ama gazeteci olanlar dursun." ifadesini kullandı.NTV