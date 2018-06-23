Facebook Twitter Rss

İnce: Seçilirsem intikam olmayacak

İnce: Seçilirsem intikam olmayacak.13963
  • Giriş : 23.06.2018 / 08:09:00

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yani yarın gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında, seçildiği takdirde izleyeceği yolu anlattı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yöneteceğimiz Türkiye'de intikam olmayacak. Rövanş olmayacak, devr-i sabık olmayacak. Bu demek değil ki bunlardan hesap sorulmayacak. Şöyle bir cumhurbaşkanı olacağım, halkını bilen, hakkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı ama gerektiğinde haddini de bildiren bir cumhurbaşkanı." dedi.

İnce, Halk TV'de canlı yayınlanan Halk Arenası Programı'nda gündeme  ilişkin soruları yanıtladı.

İzmir başta olmak üzere mitinglerinde büyük kalabalıkların oluştuğunu  anlatan İnce, "4 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda şöyle düşündüm; 'ikinci  tura bu işi bırakırsak, ikinci turda başa baş bir yarış yaparız.' Böyle başladım  ama bugün bu noktada değilim. Bunun pazar günü birinci turda halledilebileceğine  inanıyorum. 81 milyon merak etmesin, artık asla bugünkü gibi bir Türkiye  olmayacak." diye konuştu.

Artık insanların bir umudu olduğunu dile getiren İnce, umutların  tazelendiğini, yeşerdiğini ve insanların kazanmaya yakın olduğunu hissettiğini  söyledi.

İnce, karşı tarafta bir telaş olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Abuk sabuk işlerle uğraşıyorlar, 5 yaşından beri hayatımı  sorgulamışlar. Boş işlerle uğraşıyorlar. Yandaş medyada hakkımda haberler  yaptırıyorlar. İnsanlar inanmayınca tutmuyor. Bunun sokak diliyle özeti şudur;  Tarzan zorda. Bunlara kimsenin kulak asmamasını istiyorum. Yok ses kaydı, bilmem  ne... Bu ses kaydı, telefon dinleme, FETÖ'lerin eseriydi. FETÖ'cülerden mi  öğrendiniz? Benim size anlatacağım şu; 106 mitingde saatlerce beni beklediniz ama  işimiz henüz bitmedi. Yarın İstanbul mitingine sürünerek geleceğim ama yine  geleceğim. Saat 13.00'te başlayacak, belki biraz sarkabilir. Yağmur yağarsa da  yağmurun altında şemsiyesiz konuşacağım."

İzmir'de ve Ankara'daki mitinglerine TRT'nin bir dakika yer  vermediğini savunan İnce, anayasada TRT'nin tarafsız olduğunun yazdığını  kaydetti.

"Tayyip Erdoğan, devletin uçağı ve helikopteri ile propaganda yapıyor.  Son 10 günde yasak, suç. Ben de buraya uçakla geldim ama sizin verdiğiniz  paralarla kiraladığım uçakla geldim." diyen İnce, seçim sonrası Recep Tayyip  Erdoğan'ın önde gösterildiği haberler yapılacağını ileri sürdü.

Programın sunucusu Uğur Dündar'ın kendisine "Anadolu Ajansı'nda 7-8  özel görevlinin hiç durmadan bir hazırlık yaptığı" şeklinde ihbar geldiğini  söylediği İnce, "Bütün bunlar doğrudur." iddiasında bulundu.

İnce, 24 Haziran Pazar günü yapılması gerekenleri sıralayarak, şöyle  devam etti:

"Sizden istedikleri şey şu aslında; 'Erdoğan 65, İnce 20-15' diyecek.  Siz moralinizi bozacaksınız, sandıkları terk edeceksiniz onlar da çalacak. Plan  bu. Sizlerden istediğim cumartesi akşamdan, gün ışımadan gidin, okulların  bahçesinde yatın. Sandık başından ayrılmayın, sonra seçim kurullarının önüne  gidin ve ayrılmayın. Ben pazar sabahı Yalova'da oyumu kullanıp, Ankara'ya gidip,  YSK'nın önüne bir sandalye koyup, orada bekleyeceğim. Yalova'daki ikinci belediye  seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada 48 saat bir sandalyenin üstünde oturmuştum,  şimdi YSK'nın önünde oturacağım. Benim görevim, miting yapmaktı, sizin göreviniz  meydanları süslemekti, şimdi sizin görevleriniz sandıkları korumak, seçim  kurullarının önüne gidip 'oradayım' demek. Benim görevim de avukatlarla birlikte  YSK'nın önüne gitmek. Bu seçim, eskinin son seçimi, yenin ilk seçimi."

Uğur Dündar'ın kendilerine "interneti yavaşlatma, sosyal medyayı  karartma" gibi ihbarlar geldiğini anlatması üzerine İnce, vatandaşların  korkmaması gerektiğini aktardı.

Anket şirketlerinin kendi oyu için "yüzde 24" yazdığını belirten İnce,  "Öyle bir şey yok. İstanbul'da 16 ilçede miting yaptık, fotoğraflarına bakın  göreceksiniz. İzmir. Hatay, Rize mitinglerine bakın. Yarın 107 miting ile  bitiriyoruz. 12 vilayete gidemedik, oralara da inşallah cumhurbaşkanı olarak  gideceğim. Bir rüzgar var, toparladık ortalık böyle bir şey değil bu. Dip dalgası  diyorduk ya o da değil. Bu Tsunami. Bu beni emin olun uykularımı kaçırıyor.  Sorumluluk duygusu, 'Eyvah' diyorum ekonomik kriz kapıda, çare olmam lazım, iddia  koyduk ortaya. Bunu yapacak mıyız? Allah'ın izniyle yapacağız kimsenin kuşkusu  olmasın." diye konuştu.

"EĞİTİMDE VE SINAV SİSTEMİNDE DE UZLAŞACAĞIZ"

Kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Muharrem"  şeklinde hitap etmesine değinen İnce, "Burada ima var. O, 'bay' derken, elit,  seçkinci diyor. Halbuki Fatihli olan benim, Nişantaşılı olan Erdoğan. Gariban  olan benim, saraylı o." dedi.

"İstanbul Devlet Konservatuarı'nın salı gününe kadar boşaltılmasının  istendiği"nin söylenmesi üzerine İnce, "Salı gününe kadar süre vermişler. O zaman  hiçbir sıkıntı yok çünkü pazartesi ben hallederim o işi. Hiç bir sıkıntı yok."  ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, üst düzey bürokratların hükümeti destekleyen tavırları  olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yöneteceğimiz Türkiye'de intikam  olmayacak. Rövanş olmayacak, devr-i sabık olmayacak. Bu demek değil ki bunlardan  hesap sorulmayacak. Şöyle bir cumhurbaşkanı olacağım, halkını bilen, hakkını  bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı ama gerektiğinde haddini de bildiren bir  cumhurbaşkanı. O hakaret edenleri biliyorum hepsini not ediyoruz. Ancak,  bürokrasideki arkadaşlarımıza sesleniyorum, tedirgin olmanıza gerek yok. Ben  ortak akıl diyorum, o tek akıl diyor. Ortak akıl ile ortak iyiyi bulmaktan söz  ediyorum. Eğitimde ve sınav sisteminde de uzlaşacağız. Toplumu germeye, kavga  etmeye gerek yok, barışacağız ve adil bölüşeceğiz. Türkiye'yi barıştırabiliriz.  Bakanlar Kurulu sadece CHP'lilerden oluşmayacak. Ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı  olacağım herkesi kucaklayacağım."

"GEÇMİŞTEKİNE DÖNMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde demokratik parlamenter sisteme  geçilmesi için çalışmalar yapacağını dile getiren İnce, "TBMM'nin çalışma  sistemini biliyorum. Mecliste bir uzlaşma sağlandığında bahsettiğimiz sisteme daha çabuk geçilebilir. 'Bu sistemden vazgeçeceğiz, parlamenter sisteme geri  döneceğiz' derken şu anlaşılmasın; Geçmiştekine dönmeyeceğiz, geçmişteki de iyi  değildi. Daha iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar'ın, Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik söylediği "MHP'nin yok farz  edilmesini kabul edemeyiz. Davutoğlu'nun yaptığı hatalara düşerlerse her şey  biter. Kimse bizi yok sayamaz, satın alamaz, kullanamaz." sözleri üzerine İnce,  şöyle konuştu:

"Benim hiç ilgi alanıma girmiyor. Neden? Siyaset, başkasının  başarısızlığı üzerine kurulmaz. Siyaset, başkalarının kavga etmesi üzerine  kurulmaz. Siyaset kendi başarın üzerine kurulur. Yani, anlatayım. 'Tayyip Erdoğan  ile Abdullah Gül kavga etsin, biz de aradan çıkalım.' Böyle bir siyaset yapılmaz.  Bu doğru değil. 'Tayyip Erdoğan ile Bahçeli kavga etsin, biz de aradan  kurtarırız.' Bu doğru değil. Ama şunu söyleyeyim size. Erdoğan ile Bahçeli  birbirlerine neler söylediler? Herkes biliyor. Merak etmeyin? Ülkücü kardeşlerim  bize oy veriyor. Siz hiç merak etmeyin."

Ergenekon ve Balyoz davaları sürdüğü dönemde milletvekili  arkadaşlarıyla birlikte Silivri'deki bir duruşmaya gittiğini ve mahkemenin  hakimine "Bir gün o koltukta, tepede oturmayacaksın, aşağıda oturacaksın  yargılanacaksın." dediğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Şimdi o hakim hapishanede. Şimdi bakın bir FETÖ'cüler vardı, bir de  Erdoğan'ın adamları vardı, bir de Silivri'de hapishaneye atılanlar vardı. Hapiste  olanlar 5 yıl yattı. FETÖ'cüler yattı. İş birlikçileri henüz yargılanmadı. Bakın,  ben mahkeme salonunda arkadaşlarımla birlikte 38 milletvekiliydik yanılmıyorsam o  duruşmada... Ben orada FETÖ'cü hakimlerle kavga ederken, hak ararken, Erdoğan  'Ben Ergenekon'un savcısıyım' diyordu. Yani FETÖ'cülerin ortağıydı. Bank Asya'nın  kurdelesini birlikte kesiyorlardı. Birlikte kurdele kestikleri arkadaşları geçen  gün Yenikapı'da da ziyaret etti kendisini. Acele etmeyin, bakarsın yarın neden  ziyaret ettiğini de açıklayıveririm."

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde PKK, FETÖ gibi tüm terör örgütleriyle  amansız şekilde mücadele edeceğini söyleyen İnce, "FETÖ'cü öğretmen var, FETÖ'cü  doktor var, FETÖ'cü hemşire var, FETÖ'cü marketçi var, FETÖ'cü baklavacı var.  Hepsi var ama FETÖ'cü milletvekili yok. Böyle birşey olabilir mi? FETÖ'nün siyasi  kanadı yok. Neden yok?" dedi.

Siyasetin bir ilke üzerine yapılması gerektiğini aktaran İnce,  konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'ın meydanlarda yaptığı bir şey var. Ben diyorum ki,  'Demirel'in yaptığı köprüden bayramlarda bedava geçiyoruz. Senin yaptığın  köprüden parayla geçiyoruz. Normal zamanlarda Demirel'in yaptığı köprüden 11  liraya geçiyoruz, 5.5 lira gidiş, 5.5 lira dönüş. Senin yaptığın köprüden 228  liraya geçiyoruz. 114 lira gidiş, 114 lira dönüş.' Bugün bana cevap veriyor. 'Bay  Muharrem, Yalova'ya geçerken nereden geçiyorsun' diyor. 'Geçme o zaman' diyor.  'Sandalla geç' diyor. Erdoğan, bir; babanın parasıyla yapmadın, milletin  parasıyla yaptın. İki; ben milletvekili maaşı alıyorum, ben geçerim oradan da  kamyoncu, otobüsçü nasıl geçecek? Ben onun derdindeyim. Sen bana onu söyle.  Yakında şunu söyleyebilir; 'Paran varsa geç, paran yoksa geçme.' diyebilir.  'Paran varsa hastalan, paran yoksa hastalanma' diyebilir. Ya da 'paran varsa  yaşa, paran yoksa yaşama' diyebilir."

"CAMİYE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GİTMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde "Bay Muharrem, seçimden önce  camide çekilmiş fotoğrafın var mı?" sözlerini hatırlatan İnce, "Biz senin gibi  camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz. İbadet yapmaya gidiyoruz." dedi.

Türkiye'nin karamsar bir havaya büründüğünü, kimsenin yüzünün  gülmediğini, toplumun ayrıştığını ve bölündüğünü savunan İnce, "Ben bu toplumu  birleştirmek, bir büyük şemsiye altında uzlaştırmak ve huzur getirmek istiyorum.  Bizim derdimiz huzur. Millet huzurlu olacak. Projemiz '3B' diyoruz. Barışacağız,  büyüyeceğiz ve bölüşeceğiz. Hemen barışacağız, hızla büyüyeceğiz ve adil  bölüşeceğiz. Bunu başarabiliriz. Bu memleket soyulmazsa, atıl olan kaynakları  devreye sokulursa, tarım alanları atıl, meralar atıl, sanayisinin 4'te biri atıl,  insan kaynakları atıl. Bunu devreye sokacağız." diye konuştu.

İnce, yarın İstanbul'da cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini  yapacağına inandığını, tüm vatandaşları Maltepe'ye beklediğini söyledi.

TRT

Van'da korkutan deprem!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Gerekirse Sincar'a gireriz

Erdoğan: Gerekirse Sincar'a gireriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Efkan Ala: Şaha kalkma dönemi geldi

Efkan Ala: Şaha kalkma dönemi geldi

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, 24 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başbakan: Yeni sistemin kapısını açıyoruz

Başbakan: Yeni sistemin kapısını açıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanacaklara değindi.

Dışişleri Bakanı'ndan Kandil açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan Kandil açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kandil ile ilgili açıklama geldi.

 

Baykal'dan aylar sonra mesaj!

Baykal'dan aylar sonra mesaj!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, aylar sonra ilk kez açıklama yaptı.

Erdoğan: 35 kişiyi etkisiz hale getirdik

Erdoğan: 35 kişiyi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya