İnce: Siyaseti bir şartla bırakırım!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde kazanamazsa siyaseti, istediği bir kanalda Erdoğan'la canlı yayına çıkması şartıyla bırakacağını söyledi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde başlayan yürüyüş sonunda Göztepe Parkı önünde düzenlenen gece mitinginde vatandaşlara seslendi.
İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimi kazanamazsa siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkin yönettiği soruya yanıt verdi.
İnce, "Öyle beleş yok. Bu sözümü tutarım ama bir şartla tutarım, istediğin bir televizyon kanalında benimle çık öyle sözümü tutarım. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingde yaptığı konuşmada, "16 yıl Türkiye'yi yönetiyor, ben diyorum ki bacası tüten fabrika, gençlere iş. Sanayinin dörtte biri atıl, gel bunu devreye sokalım. Tarıma dayalı sanayiyi kuralım. Üretim ekonomisini oluşturalım. Yatırımcıya güven verelim, merkez bankasını bağımsız kılalım. Eğitimi yeniden düzenleyip, çocuklara yabancı dil öğretelim. Onları dünya vatandaşı yapalım" dedi.
İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olduğumda, 'artık altı ok yok. Sadece Türk bayrağı takacağım' dedim. Çünkü 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiç ayrım yapmadan. Erdoğan gibi değil. Erdoğan Alevileri, Kürtleri, sendikacıları, öğrencileri sevmiyor. Erdoğan kendine biat edenleri seviyor. Ben diyorum ki, bir büyük şemsiye altında buluşalım. Barışalım, uzlaşalım diyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'nin camileri yıktığı" sözlerini hatırlatan İnce, "Uçaktan inince beni Kadıköy belediye başkanı karşıladı. Başkana camileri yıkıyor musun? diye sordum. O da "Bayram yaklaştığı için deterjanla yıkıyorum" dedi. Erdoğan doğru söylüyor. CHP'li belediyeler bayram yaklaşıyor diye camileri deterjanla yıkıyorlarmış" dedi.
Öte yandan, mitinge katılan bazı kişilerin ellerindeki meşaleleri yakmasıyla çıkan dumandan etkilenen Muharrem İnce, mitinge katılanlardan meşaleleri söndürmelerini isteyerek, son 35 günde yemekten fazla meşale dumanı yediğini söyledi. İnce'nin bu sözleri katılımcıları güldürdü.
NTV
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