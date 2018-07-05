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İnce: Ülkeyi Kılıçdaroğlu'ndan çok seviyorum

İnce: Ülkeyi Kılıçdaroğlu'ndan çok seviyorum.18910
  • Giriş : 05.07.2018 / 10:23:00

CHP'li Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gerilim yaşadığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sevdiğini ancak ülkesini daha çok sevdiği için kurultay istediğini belirtti.

İnce, "Genel başkanı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum. Geleceğimizi geri almak istiyorum" dedi.

Erzurum ziyaretinde Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun sorularını yanıtlayan İnce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Genel başkana basın yoluyla cevap vermem, bunu doğru bulmam. Derdim bir polemik değil, koltuk değil, derdim Türkiye. Helalinden bir yüzde 31’imiz var, bu 31’i 51 yapabiliriz. Bu umudu tüketmemek lazım, yok etmemek lazım. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel başkana bir teklif yaptım. Bu yaptığım teklifi, örgütün kamuoyunun bilmemesi doğru olmaz. O zaman kapalı kapılar ardında bir pazarlık olurdu. Benim derdim bir pazarlık değil. Ben Türkiye’nin bir gerçeğini önce Sayın Genel başkana aktardım. Sonra bu teklifi kamuoyu ile paylaştım. Örgütümüzün, yurttaşlarımızın bunu bilmeye hakkı var. Yani 4.5 milyon insan CHP’ye oy vermemiş ama Cumhurbaşkanı adayına oy vermiş. Bu insanların bunu bilmeye hakkı var.

Yaptığım teklifin Türkiye’ye bir umut olacağını, yoksa yerel seçimlerde kaybedeceğimizi söyledim. Bir yarış, rekabet içinde olmak istemediğimi söyledim. Kendisinin onursal genel başkan olacağını, benim de kurultayda genel başkan olarak hemen çalışmalara başlamamız gerektiğini… Bu görüşümün arkasındayım. Burada yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir nezaketsizlik asla yapmam. Ama nezaketten öte gelecek kaygısı var. Ben ülkemin geleceğinden kaygı duyuyorum. Gençlerin geleceğinden kaygı duyuyorum.

Yeni bir iddia, yeni bir yüz, yeni bir söylem. Bunu yapabiliriz. Ben kurultay istemeyeceğimi söyledim. Genel başkanın kurultayı toplama yetkisi var. Bunu yaparsa çok şık olur, doğrusu olur. Ama parti yönetimi diyorsa ki 'denenmiş bir şeyi yeniden deneyelim', ben bunda yokum. Aynı şeyi deneyip farklı sonuç alamazsınız. Farklı sonuç almak istiyorsanız farklı şeyler deneyeceksiniz. Bir değişim rüzgârı varsa, değişim rüzgarının önüne duvar örülmez, değirmen kurulur. Değirmen kuralım ki faydalı bir şey yapalım. Bazıları değişim rüzgârının önüne duvar koymak isteyebilir, ben duvar değil değirmen kurmak istiyorum.

Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu. Amacım orada tehdit falan da değildi. Ben yine abi kardeş ilişkisi içinde yürütmek istiyorum. Sayın Genel başkanı asla incitmek istemiyorum. Genel başkanı seviyorum ama Türkiye’yi daha çok seviyorum. Geleceğimizi geri almak istiyorum geleceğimiz gitti. Artık nezaket, sevgi bunlar tamam da bir de gelecek var. Türkiye’nin geleceğini İnce’nin ya da Kılıçdaroğlu’nun geleceğinden daha önemli görüyorum."

İnce, ayrıca yeni bir parti kurmak gibi bir planı olmadığını vurgularken Cumhuriyet'in "AKP CHP’yi karıştırmak mı istiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"AKP CHP’yi niye karıştırmak istesin? AKP, CHP’nin bu yönetiminden memnun değil mi sizce. Her girdiği seçimi AKP, kazanmış. AKP, memnun bu işten niye karıştırmak istesin? AKP, CHP’nin içini, CHP’ye yenildiği zaman karıştırmak ister. AK Parti CHP’nin mevcut durumunu korumak ister ki bir daha yensin."

İnce, kurultayın ne zaman toplanacağına dair soruya da " En kısa sürede. Çok kısa sürede toplanır. Toplanır, sıkıntı yok onda" diyerek cevap verdi.

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