Erdoğan: Onları da ücretsiz yaparız
Erdoğan, Antalya'da yaptığı mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin köprü ücreti eleştirisine yanıt verdi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Devletin köprüleriyle, kamu özel ortaklığı ile yapılmış köprünün ne demek olduğunu bunlar anlamaz.
Şu anda bayramda devlete ait köprüler yollar ücretsiz dedik dimi.
Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmek istiyor Bay Muharrem.
Çıkmış, “Demirel ve Özal’ın yaptıkları bayramda bedava Erdoğan’ın yaptığı ücretli” diyor.
Biz deveye hendek atlatıyoruz hendek. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya. Siz bunları yapamazsınız.
Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız ama kamu özel olana da kalkmışız sembolik bir şey.
'ONLARI DA ÜCRETSİZ YAPARIZ'
Haa haklı da olabilirsin inşallah bir daha ki bayrama başka bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem.
Şimdi batı Antalya havalimanının yapmak için kolları sıvadık Bay Kemal, Bay Muharrem.
Havalimanımızın proje bedeli 850 trilyon.
Ne diyor bu Bay Muharrem? “Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü Erdoğan yaptı dördüncüyü de Muharrem yapar.”
Tabi televizyonda da maşallah moderatör uyanık dedi ki “nereye yapacaksınız?” yerini tespit ederiz dedi. Dersini çalış da gel. Hazırlık da yok bunlarda.
DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİYE GEÇMİŞ OLSUN
Bugünkü yağış dolu ve hortumda dolayı zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakamadık. Olması gereken yapılması gereken neyse biz bunları yaparız.
‘KARŞI TARAFTAN OLANLARIN PKK SEMPATİZANI OLDUKLARI TESCİLLİ’
Suruç’ta acı bir hadise yaşandı. Bölücü örgüt mensupları parti mensuplarımıza saldırdılar. Milletvekilimizin ağabeyi bölücü örgüt yandaşları tarafından şehit edildi. Karşı taraftan da ölenler oldu.
Hayatını kaybeden kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.
Karşı taraftan olanların PKK sempatizanı oldukları tescilli.
Daha önce partimizin pek çok mensubunu sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının gözü önünde şehit edeneler bir kez daha aynı yola başvurmuştur. Bunlar kandan beslenen vampirdir.
İşte şimdi adayları var. Nerede bu aday? Edirne cezaevinde. Bu aday terörden beslenmedi mi? 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi?
‘BU DEMİRTAŞ SELO. SELO’YU ZİYARETE KİM GİTTİ?...’
Bunlar sokağa dökenler kimdi? Bu Demirtaş, Selo. Selo’yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti.
Diyarbakır mitinginde de yine onlarla beraber olmadılar mı? Bu Bay Muharrem Bu Bay Kemal birbirine destek vermiyor mu?
Yeri gelir Gabar’a gireriz, Tendürek’e gireriz, Kandil’e gireriz, Sincar’a gireriz. Bize tehdit oluşturuyorsa oraları serbest bırakmayız.
Afrin’in komutanına “Apoletleri sökeceğim” diyor. Sen neyi, söküyorsun? Apoleti sen mi taktın. Benim milletin o kahramanına sahip çıkacaktır.
24 haziranda kim kimin apoletini sökecek gelin bunun hesabını soralım.
Hürriyet
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