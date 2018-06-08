İnce'ye seslendi: Bu iş başka iş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Hayatta bir ayara gelmeleri mümkün olmayanların nasıl bir araya geldiğini görüyorsunuz.
Karşınıza yıkma vaadi ile gelenlere sorun, AK Parti Türkiye'de yeni derslikler yaptı onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz tekrar küçültecek misiniz?
Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz.
Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, 2023 hedeflerimizi 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz.
Kayseri Şehir Hastanesi gerçekten abide bir eser oldu.
Önümüzdeki 3 yıl içinde 2 bin 250 kişilik yurtları daha hizmete alıyoruz.
Eski Hava İkmal Bakım Merkezinin olduğu ve çok uzun zamandır boş olan yere, tam 1.500 dönümlük alanı kaplayan bir Millet Bahçesi kuruyoruz.
30 büyükşehirin tamamına şehir hastaneleri yapacağız. İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız. Kayseri eski hava ikmal bakım merkezinin olduğu yere millet bahçesi kuruyoruz.
İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar, gazeteler olacak, kahvesi, çayı da bedava olacak.
Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantılı olarak; Yerköy- Kayseri arasında toplam maliyeti 2,4 milyar (katrilyon) lira olan yüksek hızlı tren projemizin altyapı uygulama projeleri tamamlandı.
Kayseri Havalimanımızın mevcut terminal binasını sadece dış hatlar haline getiriyor, iç hatlar için yeni bir terminal binası yapıyoruz. Projesi hazırlanan yeni iç hatlar terminal binasının temelini sonbaharda atıyoruz.
Bay Muharrem fizik öğretmeniyim diyor. Sen fizik öğretmenliğine devam et, bu iş başka iş.
Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?
Kayseri’nin bir nevi denizi olan Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santraliyle, enerji üretiminden tarımsal sulamaya, su sporlarından balıkçılığa, turizme kadar birçok alanda şehre katkı sağladık.
Son 16 yılda Kayseri’ye ödediğimiz 1,5 milyar (katrilyon) liralık teşviklerden 545 bin işverenimiz ve sigortalımız faydalandı.
Yenişafak
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