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İnce: Yenildiysen geri çekileceksin

İnce: Yenildiysen geri çekileceksin.10282
  • Giriş : 04.07.2018 / 12:27:00

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

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Sepet Beşik

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı olarak yarışan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" diye konuştu.

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