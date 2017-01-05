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Kalın: İncirlik'i kapatma hakkımız var

Kalın: İncirlik'i kapatma hakkımız var.16714
  • Giriş : 05.01.2017 / 14:33:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 14:33:34

Son günlerde tartışma konusu haline gelen İncirlik ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatmaya hakkının olduğunu fakat ilk önce şartların değerlendirileceğini söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na koalisyondan istediği desteği görememesi İncirlik Üssü'nün tartışılmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 24 televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli. Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı. PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis'ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber."

PKK'NIN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI
Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK'nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ
YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir."

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