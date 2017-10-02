İncirlik'te 15 Temmuz'a ait kayıtlar kayıp!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe gecesi ile ilgili İncirlik Üssü'ndeki sis perdesi aralanamıyor. İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik kayıtların istendiği ABD'li generalin, kayıtları vermediği öğrenildi.
Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik kayıtların Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca istendiğini, İncirlik'teki ABD'li 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı Albay John J. Walker'ın ise talebe olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Savcılığı, yürütülen soruşturma nedeniyle 22 Eylül 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10. Tanker Üs Komutanlığı'na yazı yazdı. Komutanlık'tan darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'ndeki 48 saatlik 'RAPCON' (Radar Approach Control-Radar Yaklaşma Kontrolü) kayıtlarını istedi. Kayıtların tutulmasından ABD Hava Kuvvetleri Birimi sorumluydu. Bu nedenle 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, söz konusu talebi RAPCON kayıtlarını tutan 39. Hava Üssü Kanadı Komutanlığı'na iletti.
ALBAY: MAALESEF, ÖZÜR DİLERİZ
Oda TV'nin haberine göre, 39. Hava Üssü Kanadı Komutanı Albay John J. Walker yanıtında "Maalesef, sistem ses verilerini ve radar taramalarını 45 gün kayıt altında tutabiliyor. 45. gün yeni veriler eskilerin üzerine kaydediliyor" ifadelerini kullanırken bu nedenle 15-16 Temmuz tarihlerindeki 48 saatlik kaydı veremeyeceklerini belitti. Bu verilerin kurtarılamayacağını söyleyen Walker, "Bu sistem sınırlamasından dolayı meydana gelebilecek aksaklıklardan ötürü özür dileriz" dedi.
SPUTNİK
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