İncirlik'te görevli teğmen tutuklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde görevli teğmen M.A'nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.
M.A'nın, örgütün evlilik kataloğundan seçilerek tanıştırıldığı S.G. ile 27 Ağustos 2016'da yapacağı düğünü 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal ettiği belirlendi.
Şüpheli M.A'nın, Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan S.G'nin WhatsApp yazışmalarından deşifre edildiği öğrenildi.
S.G'nin örgüt ablası E.K. ile yaptığı yazışmada, M.A. ile örgüte hizmet için evleneceğini yazdığı iddia edildi.
TRT
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