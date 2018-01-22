İncirlik'te hareketlilik yaşandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyon Amerika Birleşik Devletleri'ni hareketlendirdi. Adana'da bulunan 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün de sürerken İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda da hareketlilik gözleniyor.
Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazılarının da pistte hazır bekletildiği görüldü.
Öte yandan, askeri kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.
NTV
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