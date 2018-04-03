İncirlik'ten taşındı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin İncirlik Hava Üssü'nde bulunan silah deposu taşındı. Deponun ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü tesise taşındığı öğrenildi.
SABAH
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