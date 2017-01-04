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İncirlik Üssü kapatılacak mı?

İncirlik Üssü kapatılacak mı?.17137
  • Giriş : 04.01.2017 / 13:37:00

El Bab operasyonuna koalisyon güçlerinden destek gelmemesi İncirlik'in tartışılmasına neden oldu.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonuna koalisyondan destek gelmemesi tartışmalara neden oldu.

Abdulkadir Selvi, bazı bakanların terör olaylarının İncirlik Üssü'nün açılmasından sonra çoğaldı kanaatinde olduğunu belirtti.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir de İncirlik konusu var. Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılan bir konu değil. Ancak bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde. 'O zaman bizde İncirlik Üssü'nü kapatalım' düşüncesini dile getiriyorlar. İncirlik Üssü, ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonuna 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı ama müzakereler 6 ay önceden başlamıştı. İncirlik Üssü'nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015'ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, FETÖ büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi. 90'lı yıllarda Çekiç Güç'ün üssü İncirlik'ti. ABD, Çekiç Güç'le PKK'yı besledi. İncirlik, DAEŞ'le mücadele koalisyonuna açıldı. Bu kez de terör örgütleri Türkiye'ye karşı harekete geçirildi. Suriye ve İncirlik üzerinden kaos planı sahneye koyuldu. Türkiye, (ABD Başkanı seçilen Donald) Trump'la ilgili büyük bir beklenti içinde. Trump'ın tavrı görülmeden İncirlik'in gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum."

HÜRRİYET

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