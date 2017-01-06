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İncirlik Üssü kapatılıyor mu?

İncirlik Üssü kapatılıyor mu?.13506
  • Giriş : 06.01.2017 / 10:00:00
  • Güncelleme : 06.01.2017 / 10:00:50

Son günlerde kapatılması gündemde olan İncirlik için açıklama geldi.

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Türkiye'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na ABD öncülüğündeki koalisyonun yeterince destek vermemesi nedeniyle İncirlik Üssü'nün kapatılacağı konuşulmuştu.

Konuya ilişkin gerekli açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu 'İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok' dedi.

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