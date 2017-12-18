İngiliz diplomata tecavüz edip, öldürdüler
İngiltere'ye büyük şok. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Britanya Büyükelçiliği'nde çalışan genç diplomat Rebecca Dykes öldürüldü. Genç diplomatın tecavüze uğradığı iddia edildi.
Üst düzey bir polis yetkilisi, Dykes’ın boğulduğunu söyledi. 30 yaşındaki diplomatın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü öne sürüldü ancak bu iddia yapılan otopsinin ardından açıklığa kavuşacak.
Dykes’ın Ocak 2017’den bu yana Büyükelçiliğe bağlı Uluslararası Gelişim Departmanı’nda program ve politika müdürü olarak çalıştığı açıklandı. Britanya’nın Lübnan Büyükelçisi Hugo Shorter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tüm büyükelçilik bu haberle derinden sarsıldı. Düşüncelerimiz Becky’nin ailesi, dostları ve iş arkadaşlarıyla birlikte” yazdı.
Dışişleri Bakanlığı ise soruşturmayla ilgili Lübnanlı yetkililerle temas halinde olunduğunu duyurdu.
HÜRRİYET
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