İngiliz ekipten Cenk Tosun için açıklama
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından söz ettiren ve İngiliz ekibi Everton ile anlaşan Cenk Tosun için kritik bir açıklama geldi.
Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun transferinin 24 saat içinde açıklığa kavuşacağını söyledi.
Everton Menajeri Sam Allardyce, Premier League’deki Manchester United maçı sonrası Cenk Tosun’un transferi hakkında konuştu. Allardyce yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun’u transfer etmek için elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki 24 saat içinde ne olacağını göreceğiz" dedi.
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