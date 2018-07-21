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İngiliz takımdan G.Saraylı oyuncu için açıklama

İngiliz takımdan G.Saraylı oyuncu için açıklama.13599
  • Giriş : 21.07.2018 / 16:10:00

İngiliz takımdan Galatasaraylı oyuncu Denayer için açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

İngiliz takımdan önemli bir açıklama geldi. Galatasaraylı oyuncu Denayer için City menajeri Pep Guardiola açıklama yaptı.

Sarı Kırmızılılar'ın gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı stoperle ilgili City menajeri Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.

Katalan menajer, sezon öncesi kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Denayer'den de bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlık döneminde çok iyi şeyler gördüm. Mesela Jason Denayer sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen solda da oynadı."

Pep'in bu açıklamaları Cim Bom'un Denayer transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı.

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