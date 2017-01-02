İngilizce eğitiminde öğrencilerin ilk tercihi ABD oldu
Üniversite öğrencileri arasında İngilizce konuşmanın yazmadan ve okumadan daha önemli olduğunu ortaya koyan araştırmada, dil eğitimi için tercih edilen ilk ülke ABD oldu. Aynı araştırmaya göre 18-22 yaş aralığındaki öğrenciler İngilizce öğrenmek için 12 haftayı yeterli bulurken, 22-35 yaş aralığındaki öğrenciler daha uzun süreli eğitimleri tercih ediyor.
Yurtdışı dil eğitimine yönelik öğrenci yaklaşımlarını ve düşüncelerini belirlemek amacıyla Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre yurtdışında dil eğitimi alan öğrenciler tekrar Türkiye’ye dönmek istemiyor. Araştırmaya sonuçlarına göre öğrenciler, yurtdışında dil eğitimi almalarının kariyere ve sosyal hayata etkisinin olumlu olduğunu belirtiyor.
Dil eğitiminde ilk tercih ABD ikincisi Kanada
İngilizce öğrenmek için yurtdışında dil eğitimi almanın öğrenme sürecini hızlandıracağını ve bol bol pratik yapma imkânı sağlayacağını gösteren araştırmada dil eğitiminde ilk tercih ABD oldu. Araştırmalarda dil eğitimi için tercih edilen diğer ülkeler ise sırasıyla; Kanada, İngiltere, Almanya, Avusturya, İrlanda, Fransa, Dubai ve Belçika.
Öğrenme süreci için en verimli süre 6 ila 12 ay
Yurtdışı dil eğitimlerinde süre aralıkları öğrenci tercihlerine ve imkanlarına göre değişiklik gösteriyor. Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı dahil olmak üzere birçok danışmanlık şirketi dil eğitimi programlarıyla 1 haftadan başlayarak 1 yıl ve üzeri sürede eğitim olanağı sunuyor. Yapılan araştırma sonucunda öğrenciler öğrenme süreci için en verimli sürenin 6 ila 12 ay arası olduğunu belirtti. Aynı araştırmaya göre 18-22 yaş aralığındaki öğrenciler genelde 12 hafta uzunluğundaki eğitimleri, 22-35 yaş aralığındaki öğrencilerin ise daha uzun süreli eğitimleri tercih ediyor.
Dil eğitiminde öncelik konuşmada
Yurtdışı dil eğitimine yönelik öğrenci yaklaşımlarını ve düşüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada öğrencilerin İngilizce de okuma ve yazmadan önce konuşmaya daha çok önem verdiği öne çıktı.
Endless Group Genel Müdürü Gökmen Özdemir, “Yurt dışında eğitim almak, dil öğrenmek, akademik kariyer yapmak artık zor değil. Biz de öğrenci arkadaşlarımızı bu imkânlar ve fırsatlar hakkında bilgilendirmeyi kendimize görev edindik. Bu sebeple Türkiye’de 50’nin üzerinde üniversitede temsilciliğimiz ve liderlerimiz bulunuyor. Yıl içerisinde bu liderlerimizle beraber düzenlediğimiz seminerlerle öğrenci arkadaşlarımıza birebir ulaşıyor ve kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu anketimizle de öğrenci yaklaşımlarını gözlemledik” dedi.
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