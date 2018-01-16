İngilizler açıkladı! Ibrahimovic Beşiktaş'a geliyor
Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, takımı güçlendirmenin yollarını arıyor. İngiliz basını, tecrübeli futbolcu Ibrahimovic'in Beşiktaş'a geleceğini iddia etti.
Manchester United ile sezon sonuna kadar anlaşması bulunan dünya yıldızının Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. FOX Sports, Beşiktaş'ın bu ay sonunda Zlatan Ibrahimovic'e imza attırabileceğini öne sürdü.
İbrahimovic’in daha fazla forma giymek istediği ve Pepe, Quaresma, Talisca gibi tanıdığı oyuncularla birlikte Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.
2012 yılında 21 milyon Euro karşılığında AC Milan'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, Haziran 2016'da PSG'den ayrılıp, bedelsiz bir şekilde Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de 5 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, gol atma başarısı gösteremedi. Zlatan'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.
TRT
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