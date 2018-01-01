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İngilizler, Cenk Tosun'un maaşını açıkladı!

İngilizler, Cenk Tosun'un maaşını açıkladı!.19940
  • Giriş : 01.01.2018 / 14:49:00

İngilizler, Cenk Tosun'un maaşını ve bonservisini açıkladılar.

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Beşik Modelleri

Avrupalı takımları peşinden koşturan Cenk Tosun için açıklama geldi. İngiliz basını, Cenk Tosun'un bonservis bedelini ve maaşını yazdı.

Oumar Niasse ve Sandro Ramirez'in yetersiz olduğunu düşünen Everton, forvet hattını Kara Kartal'ın yıldızı Cenk Tosun'u transfer listesinin bir numarasına yazmıştı. Everton ile Beşiktaş'ın bu transfer konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

İngiltere basını, Cenk Tosun'un transferi konusunda maddi detayları yazdı.

Buna göre Beşiktaş, Cenk için Everton'dan 25 milyon Pound ödeyecek. Beşiktaş ayrıca anlaşmaya 3 milyon Pound da bonus kazanabilecek. Yani Kartal, Cenk transferinden 28 milyon Pound gelir elde edebilecek.

Yıldız golcü Cenk ise Everton'dan haftalık 145 bin Pound, yani yıllık 7.5 milyon Pound kazanacak. Golcü futbolcu, Mersey Side ekibiyle 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzalayacak. Everton'ın Cenk Tosun transferini salı günü resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk transferinin gerçekleşmesinin ardından ise kadrodaki diğer forvetten biri olan  Oumar Niasse'ye ayrılması izin verecek.

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