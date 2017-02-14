İngilizlerden Trump dilekçesine cevap!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye gelmesini istemeyen ingilizlerin başlattığı online dilekçeye hükümetten cevap geldi. İngiliz parlamentosuna sunulan 855 bin imzalı dilekçe reddedildi.
Hükümet adına dilekçeye yanıt veren İngiliz Dışişleri Bakanlığı, "Hükümet bu dilekçeyi imzalayanların ifade ettiği güçlü görüşleri dikkate alıyor ancak bu dilekçeyi desteklemiyor." ifadesine yer verdi. Parlamentonun internet sitesindeki dilekçeler bölümünde yayımlanan dışişleri açıklamasında, "Tarihler ve düzenlemeler son şeklini alır almaz Başkan Trump’ı karşılamayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ziyaretin ABD ve İngiltere arasındaki ilişkilerin önemini yansıttığı vurgulandı. İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti. Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan online dilekçede ifade edilmişti.
İngiliz parlamentosuna sunulan dilekçeler 10 bin imza toplandığında hükümetin cevap verme zorunluluğu bulunuyor. Dilekçe 100 bin imza topladığında da parlamentoda tartışılabiliyor. Trump'la ilgili dilekçenin gelecek pazartesi günü parlamentoda tartışılması bekleniyor. İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının başkanı John Bercow da Trump'ı parlamentonun her iki kanadına topluca hitap etmesi için davet etmeyi istemediğini açıklamıştı.
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