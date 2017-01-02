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İngilizlerden Türkiye için açıklama

İngilizlerden Türkiye için açıklama.21229
  • Giriş : 02.01.2017 / 09:24:00

İstanbul'da yaşanan hain saldırı için İngiliz yazardan anlamlı bir tepki geldi.

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Ünlü eğlence mekanı Reina'da meydana gelen katliam ile ilgili İngiltere'de yayınlanan 'İ' gazetesi yazarı Simon Calder'den çarpıcı bir öneri geldi.

Calder, Türkiye'de yaşanan katliama tepki gösterirken İstanbul'daki bu hain saldırı sonrası Türkiye'ye tatile giderek dayanışma gösterilebileceğini vurguladı.

'Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz' başlıklı yazıda, "Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemektir" deniyor:

"Türkiye'ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmeden ne derece etkisiz olduğunu göstermektir."

BBC

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