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İngilizlere 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

İngilizlere 'Türkiye'ye gelin' çağrısı.16204
  • Giriş : 21.04.2017 / 08:42:00

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, İngiliz vatandaşlarına çağrı yaptı.

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Mooere, terör saldırıları nedeniyle bazı ülkelerin vatandaşlarının gelmeye çekindiğini açıkladığı Türkiye için İngilizlere çAğrı yaparak, tatil için burayı tercih etmelerini istedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'yi çok sevdiğini zaman zaman görevli olarak zaman zaman da tatil amaçlı ziyaret ettiğini belirtti.

Turizm sezonundan önce Antalya ve Muğla'daki yetkililerle İngiliz turistler huzuru, güvenliği için görüştüğünü ifade eden Moore, şunları söyledi:

"Biz 'Lütfen Türkiye'ye gelin. Genellikle Türkiye'de tatiller sıkıntısız. Çok eğleneceksiniz ama lütfen bazı konularda dikkat edin' diyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz. Türkiye çok zor bir dönemden geçti. Özellikle 2016'da hem terör saldırıları hem de korkunç darbe girişimi oldu. Bu nedenle bazı turistler çekiniyor. Biraz endişeliler. Fakat Türk yetkililerin tüm tedbirleri aldığını ifade etmek istiyorum."

Moore, 2015 yılında 2,5 milyon İngiliz'in Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, geçen yıl biraz düşüş yaşandığını, bu yıl daha iyi olacağını ve İngilizlerin yavaş yavaş geri döneceğini anlattı.

Büyükelçi Moore'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Çalık ise Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancıların ağırlıklı olarak İngilizlerden oluştuğunu bildirdi.

Yerleşik İngilizlerin Fethiyelilerle kaynaşmış bir şekilde kardeşçe yaşadığını vurgulayan Çalık, "Fethiye olarak her türlü güvenlik önlemimiz aldık. Toplumumuz da duyarlı. Coğrafyadaki sıkıntılar bölgemize yansımıyor. Herkes rahatlıkla tatilini Fethiye'de geçirebilir." diye konuştu.

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