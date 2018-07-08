İngiltere 28 yıl aradan sonra yarı finalde!
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere İsveç'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. İngiltere, 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.
2018 Dünya Kupası favorileri arasında gösterilen İngiltere kupaya yürüyüşünü sürdürüyor. Son 16 turunda Kolombiya'yı penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan İngilizler, çeyrek finalde İsveç'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İngiltere yarı finalde Rusya - Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.
Son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen İsveç, büyük beğeni ve takdir toplayarak geldiği çeyrek final karşılaşmasında İngiltere'yi geçemedi ve 2018 Dünya Kupası'na veda etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoya sahne olurken eşitliği bozan gol 30. dakikada İngiltere'den geldi. Karşılaşmada kazandığı ilk korner atışında İngiltere, Harry Maguire'ın golüyle eşitliği bozdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan İsveç olurken İngiltere kalecisi Jordan Pickford kalesinde devleşti.
İlerleyen dakikalarda İngiltere oynunun kontrolünü eline almayı başardı. 59. dakikada İngiltere Dele Alli'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Jesse Lingard'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Dele Alli kafa vuruşuyla ağları buldu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında İsveç golü ararken Jordan Pickford'un inanılmaz kurtarışları maça damga vurdu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İngiltere 2-0'lık skorla İsveç'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
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