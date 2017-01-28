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İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi

İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi.13925
  • Giriş : 28.01.2017 / 12:09:00

İngiltere Başbakanı Theresa May, Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşacak.

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