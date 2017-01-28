İngiltere Başbakanı May, Ankara'ya geldi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi. May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşacak.
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