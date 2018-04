İngiltere Başbakanı May'den ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yaptı.May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye'de rejime ait hedefleri vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Başbakan May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim." ifadesini kullandı.Rejimin, Duma bölgesinde 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybetmesine değinen May, şunları kaydetti:"Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de gereklidir."Suriye'ye karşı mümkün olan her diplomatik yolu denediklerini belirten May, bu çabaların sonuçsuz kaldığı söyledi.Rusya'nın bu hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündemine getirilen karar tasarısını veto ettiğini hatırlatan May, "Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu." diye konuştu.May, bu harekatın bir iç savaşa müdahale etmek ve rejim değiştirmek anlamına gelmediğini belirtti.Başbakan May, "Harekat, bölgede gerilimleri tırmandırmayacak ve sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe niteliğindedir." açıklamasını yaptı.Harekatın amacının Suriye rejimini caydırmak olmasının yanı sıra karşılığını görmeksizin kimyasal silah kullanabileceğine inanan başkalarına da açık bir mesaj olduğunu vurgulayan May, "Bu, Başbakan olarak Silahlı Kuvvetlerimizi muharebeye sürme konusundaki ilk kararım. Bu, kolay aldığım bir karar değil." değerlendirmesinde bulundu."Başka bir yolu tercih ederdik ancak bu kez başka bir yol yoktu." diyen May, tarihin herkesin güvenliği için uluslararası toplumun küresel kuralları ve standartları koruması gerektiğini öğrettiğini sözlerine ekledi.