İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşme gerçekleştirecek İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumartesi günü Türkiye'ye gelecek. Bu May'in Başbakan olarak Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.
Theresa May’in Türkiye ziyareti hakkında soruları cevaplandıran İngiliz Başbakanlık sözcüsü “Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a 15 Temmuz sonrası yaşananlarla ilgili endişelerini iletecek mi?” şeklindeki bir soru üzerine, Sözcü, "Geçen yazdaki darbe teşebbüsünden beri, Türkiye’nin demokrasisine ve kurumlarına desteğimiz tam” şeklinde cevap verdi. Sözcü, "Başbakan, bu ziyareti, Türkiye’ye desteğini ifade etmek için bir fırsat olarak kullanacak, fakat Türkiye’nin darbeye tepkisinin orantılı olması gerektiği konusunda netiz, bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.
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