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İngiltere Başbakanı yarın Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı yarın Türkiye'ye geliyor.19371
  • Giriş : 27.01.2017 / 11:41:00

İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın Türkiye'ye gelecek.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabet edecek İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi. 2 başbakanın Kıbrıs çözüm süreci, AB gibi konularla görüşmesi bekleniyor.

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