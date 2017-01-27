İngiltere Başbakanı yarın Türkiye'ye geliyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabet edecek İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi. 2 başbakanın Kıbrıs çözüm süreci, AB gibi konularla görüşmesi bekleniyor.
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