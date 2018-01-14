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İngiltere Başkonsolosluğu önünde çatışma!

İngiltere Başkonsolosluğu önünde çatışma!.26924
  • Giriş : 14.01.2018 / 10:13:00

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu önünde silahlı kavga çıktı.

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Büyüyen Beşik

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde konsolosluğun önündeki kaldırımda bir grup kavga etmeye başladı. Kısa bir süre sonra gruptaki bazı şahıslar silah çekerek ateş açtı. Silahtan çıkan 5 kurşun, o esnada Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rahim Kartal idaresindeki 34 TJF 59 plakalı taksiye isabet etti. Yine aynı silahtan çıkan 1 kurşun ise belediye otobüsüne isabet etti. Olayda taksi şoförü Kartal şans eseri yara almadan kurtuldu. Taksinin ise arka camı dağıldı. Olayın ardından şoför Kartal, Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak girişindeki uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

TAKSİYE 5 KURŞUN, BELEDİYE OTOBÜSÜNE 1 KURŞUN

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, taksi üzerinde inceleme yaptıktan sonra olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerindeki kovanları, numaralandırdıktan sonra delil torbasına koydu. Ekibin, gerekli işlemleri yapmasının ardından taksi, polis merkezinde ifade vermek üzere olay yerinden ayrıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

TGRT

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