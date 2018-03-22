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İngiltere'de alarm! Polis harekete geçti

İngiltere'de alarm! Polis harekete geçti.16849
  • Giriş : 22.03.2018 / 17:31:00

Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarında hareketlilik yaşanıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede seçimlere müdahale ettiği öne sürülen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarında hareketlilik yaşanıyor.

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