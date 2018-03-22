İngiltere'de alarm! Polis harekete geçti
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede seçimlere müdahale ettiği öne sürülen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarında hareketlilik yaşanıyor.
DİĞER HABERLER
Çekya'da kimyasal tesisleri patlama: 6 öldü
Çekya'da bulunan bir kimyasal tesiste patlama meydana geldi.
Donald Trump'ın kızı sevgilisinden ayrıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kızı sevgilisinden ayrıldı.
Nevruz kutlamalarında patlama: 26 ölü
Afganistan'da Nevruz kutlamalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de otobüs kazası: 19 kişi öldü
Filipinler'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı açıklandı.
Trump için Suudlar büyük müşteri
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın kendileri için "büyük bir müşteri" olduğunu söyledi.
Rus lider Putin 'Mars' için tarih verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Mars' için tarih verdi.