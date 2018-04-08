Facebook Twitter Rss

İngiltere'de dev derbide muhteşem geri dönüş!

İngiltere'de dev derbide muhteşem geri dönüş!.26745
  • Giriş : 08.04.2018 / 09:07:00

Premier Lig'in 32. hafta maçında Manchester United 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda karşılaştığı Manchester City'i 3-2 mağlup etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Premier Lig'in 32. haftasındaki Manchester City - Manchester United derbisi nefesleri kesti. Şampiyonluk için maça çıkan Manchester City, 25. dakikada Kompany ile 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında ise İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve maçta skor bir anda 2-0 oldu. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca City soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti, ki bu skor Manchester City'nin şampiyonluğu anlamına geliyordu.

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir senaryo vardı. Paul Pogba adeta sazı eline aldı ve art arda attığı gollerle hem maçın hem de ligin seyrini değiştirdi. 53. dakika önce skoru 2-1'e getiren Pogba, iki dakika sonra maçı bir anda 2-2'ye getirdi. Bu gollerle rüzgarı arkasına alan United, 69 dakikada Smalling'in attığı golle maçta 3-2 öne geçti.

Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti ve Manchester City'nin bu hafta şampiyonluk ilan etmesine izin vermedi.

Meteoroloji: Sıcak hava geliyor

Dışişleri'nden Alman halkına başsağlığı mesajı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Karara tepki gösterdi, pazubandını fırlattı!

Karara tepki gösterdi, pazubandını fırlattı!

Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin, Beşiktaş maçında oyundan alınmasına çok sert tepki gösterdi.

Barcelona, Real Sociedad'ın rekorunu egale etti!

Barcelona, Real Sociedad'ın rekorunu egale etti!

La Liga'da yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, bu alanda Real Sociedad'ın rekoruna ortak

 

İşte Trabzonspor-Kayseri maçının ilk 11'leri

İşte Trabzonspor-Kayseri maçının ilk 11'leri

Trabzonspor-Kayseri maçının hangi kadro ile sahaya çıkacakları belli oldu.

Başkan, 18 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Başkan, 18 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Kulüp Başkanı Bruno Carvalho, 18 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

 

UEFA'dan dünya devi Barcelona'ya soruşturma

UEFA'dan dünya devi Barcelona'ya soruşturma

UEFA, İspanyol devi Barcelona hakkında soruşturma başlattı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup için flaş iddia

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup için flaş iddia

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup, dev kulüplerce paylaşılamıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya