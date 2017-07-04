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İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi

İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi.17070
  • Giriş : 04.07.2017 / 15:23:00

Alarm verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın paniği yaşanıyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da panik. Londra Heathrow havalimanında 3 nolu terminal, yangın alarmı verildi.

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