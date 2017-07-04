İngiltere'de panik! Havalimanı tahliye edildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da panik. Londra Heathrow havalimanında 3 nolu terminal, yangın alarmı verildi.
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