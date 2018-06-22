İngiltere'de panik! Tren istasyonu boşaltıldı
Son yıllarda yaşanan terör saldırıları ile sarsılan İngiltere'de Charing Cross tren istasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.
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