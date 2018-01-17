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İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruluyor

İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruluyor.18259
  • Giriş : 17.01.2018 / 12:37:00

İngiltere'de 9 milyon kişi için yalnızlık bakanlığı kurulacağı açıklandı.

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Sepet Beşik

İngiltere'de "yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu" açıklandı. Ülkede 9 milyon kişiyi etkileyen yalnızlığın, günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğu belirtildi.
Muhafazakar Parti'den milletvekili Tracey Crouch'un Yalnızlık Bakanı olarak atanacağı belirtildi.

İngiltere'de ilginç bir projenin temelli atıldı. 2016 yılında aşırı sağcı bir şahıs tarafından öldürüle İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un ortaya attığı yalnızlık bakanlığı projesi hayat buluyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamada, "Jo Cox ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" dedi.

Yalnızlığın İngiltere'de 9 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor. Geçen yıl yayımlanan bir rapor, yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar zararlı olduğunu ortaya koymuştu.

Uzmanlar soğuk hava ve yalnızlığın kış aylarında öldürücü olabileceğine dikkat çekiyor.

NTV

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