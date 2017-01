İngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması

Avrupa Birliği'nden ayrılmaya kararlı olan İngiltere'den açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir ilişki biçimi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti ve İngiltere için doğru anlaşmayı elde etmek için uğraştıklarını söyledi.May yaptığı konuşmada, "Bağımsız, kendi kendini yöneten, global bir Britanya ile AB'deki dost ve müttefiklerimiz ile yeni ve eşit bir ortaklık arayışında olacağız. Diğer ülkeler tarafından hali hazırda uygulanan bir ilişki modeli uygulama peşinde değiliz. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılıyor ve benim görevim İngiltere için doğru anlaşmayı elde etmek" diye konuştu.Avrupa Birliği'nin başarılı olmaya devam etmesini istediklerini, Birlik'te daha fazla çözülme yaşanması peşinde olmadıklarını ifade eden May, "İngiltere'nin ulusal çıkarı açısından en iyisi Avrupa Birliği'nin başarılı olması" diye konuştu. Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda ortaya koydukları planın, İngiltere'nin AB ortak pazarının üyesi olmaya devam etmemesi anlamına geldiğini ifade eden May, ancak AB ortak pazarının bazı öğelerini içinde barındıran bir serbest ticaret anlaşması peşinde olacaklarını söyledi.May, "Önerdiğim şey, İngiltere'nin AB ortak pazarı üyesi olması anlamına gelmiyor. Onun yerine AB pazarına mümkün olduğu kadar geniş kapsamlı, cesur ve iddialı serbet ticaret anlaşması istiyoruz" dedi. Başbakan May ayrıca, Avrupa Birliği ile varılacak nihai anlaşmayı parlamentonun onayına sunacaklarını, nihai anlaşmanın hem Avam Kamarası'nda hem de Lordlar Kamarası'nda oylanacağını ifade etti.