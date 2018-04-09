İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması
İngiltere, Suriye'de yaşanan skandala sessiz kalamadı. İngiliz hükümeti, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma beldesinde yapılan kimyasal saldırıdan Esad rejimini destekleyenleri sorumlu tuttu.
İngiltere makamlarından yapılan açıklamada Beşşar Esad rejimi tarafından Suriye, Duma'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki gösterildi. İngiliz makamları, 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Esad rejimini destekleyen kesimlerin sorumlu olduğunu vurguladı.
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