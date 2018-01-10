İngiltere'den PKK açıklaması
İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'ndaki oturumda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile ilişkisine dair konuştu.
İngiliz Bakan Burt, "PYD'yi her zaman PKK ile her türlü bağlantıyı kesmeye çağırıyoruz" dedi.
PKK ve PYD arasındaki ilişkilerin ortada olduğunu belirten İngiliz Bakan Burt, "İlişkileri olduğu çok açık ancak sahadaki durum çok karışık" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin kaygılarının farkında olduklarının altını çizen Burt, İngiltere'nin PKK ve PYD'ye silah vermediğini belirtti.
TRT
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